Новости мира: в Китае не менее 12 человек погибли при затоплении метро

Командование китайской армии срочно перебрасывает 2 тысячи военных в провинцию Хэнань, пострадавшую от сильнейшего наводнения. Солдаты будут помогать спасателям устранять последствия катаклизма. Из города Чжэнчжоу уже эвакуировали более 100 тысяч человек. Жертв избежать не удалось. Потоки воды хлынули в тоннели метро, и люди прямо в вагонах оказались по грудь в воде. Погибли 12 человек.

А в Таджикистане жертвами стихии стали 10 человек. Там из-за ливней с гор сошли селевые потоки. Разрушены десятки домов, 2 моста и несколько километров дорог. Оборваны линии электропередачи. Несколько человек считаются пропавшими без вести, спасатели ведут поиски. В районы, пострадавшие от стихийного бедствия направлена специальная техника.

От наводнения страдают и жители Германии. Там уже подсчитали, что восстановление пострадавших районов на западе страны займет несколько лет. Строители говорят, что в принципе справились бы и быстрее, но им не хватает материалов для возведения новых домов. Многие здания были буквально смыты потоками воды, от них остались одни фундаменты.

В украинском городе Ровно на территории химического завода прогремел взрыв. В соцсетях появились сообщения о выбросе в воздух азотной кислоты. Якобы желто-оранжевое облако опасного газа движется в сторону областного центра. Людям советовали закрывать окна, не выходить на улицу и готовить ватно-марлевые повязки.

А в США взлетел на воздух частный жилой дом. Один человек погиб. После опознания выяснилось, что это женщина, которой было 92 года. Взрывной волной повредило 7 соседних зданий, обломки разлетелись по всей округи. Причины ЧП пока неизвестны, на месте работает полиция.