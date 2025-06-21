Новости регионов: авиация МЧС России задействована в тушении лесного пожара в Забайкалье

Авиация МЧС России продолжает тушить лесные пожары в Забайкалье. В субботу, 21 июня, вертолет Ми-8 совершил сброс 90 тонн воды на кромку огня, помогая наземным группировкам лесной охраны. Экипаж воздушного судна производил забор воды в реке Селенга. Все это время инспекторы ГИМС следили за безопасностью в акватории. Привлекли также самолет Ил-76. Он тушит пламя вблизи поселка Атамановка.

В Анапе системная механизированная очистка пляжей перешла к завершающему этапу – обработке оставшихся 34 гектаров побережья. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. Жителей и гостей города-курорта попросили не заходить на участки, где работает техника, и особенно внимательно следить за детьми.

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