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21 июня, 18:15

Происшествия

Минздрав Ирана заявил о гибели более 400 человек из-за израильских атак

Минздрав Ирана заявил о гибели более 400 человек из-за израильских атак

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Свыше 400 человек погибли и еще 3 000 пострадали с начала израильских атак по Ирану. Об этом сообщил Минздрав исламской республики.

Утром в субботу, 21 июня, стороны вновь обменялись ракетными ударами. Армия обороны Израиля заявила, что ее истребители атаковали военную инфраструктуру на юго-западе Ирана. Тегеран в ответ запустил в сторону еврейского государства минимум 6 баллистических ракет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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