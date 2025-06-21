Минздрав Ирана заявил о гибели более 400 человек из-за израильских атак

Свыше 400 человек погибли и еще 3 000 пострадали с начала израильских атак по Ирану. Об этом сообщил Минздрав исламской республики.

Утром в субботу, 21 июня, стороны вновь обменялись ракетными ударами. Армия обороны Израиля заявила, что ее истребители атаковали военную инфраструктуру на юго-западе Ирана. Тегеран в ответ запустил в сторону еврейского государства минимум 6 баллистических ракет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

