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21 июня, 11:15

Происшествия

Новости регионов: автобус слетел в кювет в Красноярском крае

Новости регионов: автобус слетел в кювет в Красноярском крае

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Автобус с пассажирами съехал в кювет в Красноярском крае. Люди разбивали окна, чтобы выбраться наружу. Очевидцы сообщили, что пострадавших нет и предположили, что водитель мог уснуть за рулем. Однако, по некоторым данным, мужчине стало плохо.

Тем временем туристка из Ростовской области сорвалась со снежника на леднике Азовский в Карачево-Черкесии и повредила ноги. На помощь пришли спасатели МЧС, которые оказали первую помощь и на носилках спустили пострадавшую в ближайший поселок. Там ее передали врачам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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