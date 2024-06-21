Новости регионов: склад загорелся в Ростове-на Дону

В Ростове-на-Дону на Вятской улице загорелся крупный склад. Площадь пожара составляет 700 "квадратов". Столб дыма виден на большом расстоянии, его тушат с помощью 25 единиц пожарной техники. Как сообщили в МЧС, угрозы распространения пожара нет.

В Нижегородской области подростки решили прокатиться на автомобиле и протаранили пять машин. ДТП произошло в селе Починки и попало на видео. Машиной управлял 16-летний водитель, не имеющий прав.

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