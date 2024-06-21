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Новости

Новости

21 июня, 20:00

Происшествия

Новости регионов: склад загорелся в Ростове-на Дону

Новости регионов: склад загорелся в Ростове-на Дону

Элитную машину и еще три автомобиля подожгли на западе Москвы

Новости мира: пожар произошел на черногорской магистральной линии электропередачи

Новости регионов: кафе загорелось в центре городского парка в Курске

Роспотребнадзор в Москве в ходе обзвона выявил 94 пострадавших с ботулизмом

Прокуратура Москвы опубликовала кадры горящего BMW на западе Москвы

Новости регионов: спасатели обнаружили 4 погибших на месте крушения вертолета в Приамурье

Судебные приставы приостановили работу одного из цехов в Москве после вспышки ботулизма

В Москве приостановили работу цеха по изготовлению салатов, вызвавших вспышку ботулизма

Новости мира: пять человек погибли в результате лесного пожара в Турции

В Ростове-на-Дону на Вятской улице загорелся крупный склад. Площадь пожара составляет 700 "квадратов". Столб дыма виден на большом расстоянии, его тушат с помощью 25 единиц пожарной техники. Как сообщили в МЧС, угрозы распространения пожара нет.

В Нижегородской области подростки решили прокатиться на автомобиле и протаранили пять машин. ДТП произошло в селе Починки и попало на видео. Машиной управлял 16-летний водитель, не имеющий прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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