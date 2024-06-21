Новости регионов: спасатели обнаружили 4 погибших на месте крушения вертолета в Приамурье

Спасатели обнаружили четверых погибших на месте крушения вертолета Robinson в Приамурье. Известно, что вертолет принадлежал местной лесозаготовительной компании.

Сильные грозы ухудшили ситуацию с пожарами на Чукотском автономном округе. За 20 июня количество возгораний в лесах выросло втрое. Чтобы справиться с огнем, на Чукотский полуостров была переброшена дополнительная группировка пожарных-десантников из Хабаровска.

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