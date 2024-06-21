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Новости

21 июня, 11:30

Происшествия

Новости регионов: трамвай загорелся во время движения в Новосибирске

Новости регионов: трамвай загорелся во время движения в Новосибирске

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В Новосибирске во время движения загорелся трамвай. Это случилось на площади Карла Маркса: сначала места соединения штанг с контактами заискрились, а затем повалил дым. На место инцидента уже прибыли сотрудники МЧС.

Самарские подростки представили жителям города модифицированную модель электросамоката. Чтобы кататься с комфортом и выделиться среди участников дорожного движения, они использовали кресло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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