Новости регионов: ураган оставил 80 тыс жителей Чечни без электричества

В Чечне мощный ураган с ливнями и грозами оставил без света более 80 тысяч жителей. Порывы ветра валили деревья и срывали крыши с домов. Летящие обломки повредили провода ЛЭП, как минимум восемь человек получили травмы. Однако аварийные службы сработали оперативно, и электроснабжение в пострадавших районах удалось восстановить.

Тем временем Петропавловск-Камчатский накрыло облако пепла. Мелкие частицы в виде пыли принесло со стороны вулкана Карымский. Он проснулся после двухлетнего затишья и сразу выбросил столб пепла высотой до шести километров. По мнению ученых, очередное извержение будет длительным, но населенным пунктам оно не угрожает.

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