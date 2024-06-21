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21 июня, 07:30

Происшествия

Новости регионов: ураган оставил 80 тыс жителей Чечни без электричества

Новости регионов: ураган оставил 80 тыс жителей Чечни без электричества

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В Чечне мощный ураган с ливнями и грозами оставил без света более 80 тысяч жителей. Порывы ветра валили деревья и срывали крыши с домов. Летящие обломки повредили провода ЛЭП, как минимум восемь человек получили травмы. Однако аварийные службы сработали оперативно, и электроснабжение в пострадавших районах удалось восстановить.

Тем временем Петропавловск-Камчатский накрыло облако пепла. Мелкие частицы в виде пыли принесло со стороны вулкана Карымский. Он проснулся после двухлетнего затишья и сразу выбросил столб пепла высотой до шести километров. По мнению ученых, очередное извержение будет длительным, но населенным пунктам оно не угрожает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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