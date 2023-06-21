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Новости

Новости

21 июня, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

В Дагестане автобус столкнулся с легковой и грузовой машинами

Газ взорвался в жилом доме в Париже

Минобороны РФ сообщило о трех сбитых украинских БПЛА в Подмосковье

Новости часа: при пожаре в бытовках на Митинской улице никто не пострадал

Глава МЧС РФ заявил, что после подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек

Пожар возник на Живописной улице в столице

Строительные бытовки загорелись у ТЦ "Ковчег" в Митине

Пожар локализовали в бытовках у ТЦ "Ковчег" в Митине

Воздуха в пропавшем у "Титаника" батискафе осталось менее чем на сутки

21 июня ВС РФ пресекли атаку украинских беспилотников на объекты в московском регионе. Как сообщили в Минобороны, все три дрона сбиты, пострадавших и разрушений нет.

Блогеру Елене Блиновской суд оставил все запреты в силе. Жалобы обвиняемой во внимание не приняли. Блогер сама присутствовала на заседании. Она рассказала, что выплатила 30 миллионов рублей из почти миллиардного долга.

Сразу два участка Московского Скоростного Диаметра сегодня открыли для движения. Новая дорога позволит сэкономить в пути около 40 минут.

Для жителей и сотрудников 16 тысяч московских зданий отключение горячей воды уже позади. Цифры привел заммэра Петр Бирюков. Он напомнил, что отключения устраивают, чтобы провести гидравлические испытания. Таким образом трубы готовят к новому отопительному сезону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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