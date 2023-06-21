Новости часа: при пожаре в бытовках на Митинской улице никто не пострадал

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При пожаре в бытовках на Митинской улице пострадавших нет. Площадь возгорания составляет примерно 200 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.

Также в ведомстве сообщили, что более 23 тысяч жилых домов Херсонской области оказались в зоне подтопления из-за подрыва ГЭС.

Серебряная медаль в школах сможет давать от двух до трех баллов при поступлении. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.