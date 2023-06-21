Глава МЧС РФ заявил, что после подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек

После подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек, более сотни попали в больницу, более восьми тысяч человек были эвакуированы. Об этом доложил президенту РФ глава МЧС Александр Куренков.

Он рассказал, как спасатели справляются с последствиями затопления. По состоянию на 21 июня, численность группировки единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС составляет более 1,5 тысячи человек и 350 единиц техники.



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