"Актуальный репортаж": береговая охрана США зафиксировала шумы в районе поисков батискафа

Береговая охрана США зафиксировала подводные шумы в районе поисков батискафа, который пропал при погружении к "Титанику". На его борту пять человек – исследователи и миллиардеры. Поиски идут уже несколько суток, но пока обнаружить капсулу с людьми не удается.

Почему это оказалось так сложно и какие теории уже строят вокруг таинственного исчезновения батискафа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.