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В мире

"Актуальный репортаж": береговая охрана США зафиксировала шумы в районе поисков батискафа

"Актуальный репортаж": береговая охрана США зафиксировала шумы в районе поисков батискафа

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Береговая охрана США зафиксировала подводные шумы в районе поисков батискафа, который пропал при погружении к "Титанику". На его борту пять человек – исследователи и миллиардеры. Поиски идут уже несколько суток, но пока обнаружить капсулу с людьми не удается.

Почему это оказалось так сложно и какие теории уже строят вокруг таинственного исчезновения батискафа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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