Самолет Стамбул – Москва вернулся в аэропорт вылета из-за буйного пассажира

Рейс Стамбул – Москва авиакомпании Pegasus экстренно вернулся в аэропорт вылета. Это произошло из-за буйной пассажирки.

Инцидент произошел после того, как самолет набрал высоту. Девушка начала прыгать по сиденьям, обливать салон и всех вокруг водой, громко выкрикивать ругательства, а иногда, наоборот, бросалась обниматься с попутчиками.

Успокоить дебоширку экипаж так и не смог. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.