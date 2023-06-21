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Самолет Стамбул – Москва вернулся в аэропорт вылета из-за буйного пассажира

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Рейс Стамбул – Москва авиакомпании Pegasus экстренно вернулся в аэропорт вылета. Это произошло из-за буйной пассажирки.

Инцидент произошел после того, как самолет набрал высоту. Девушка начала прыгать по сиденьям, обливать салон и всех вокруг водой, громко выкрикивать ругательства, а иногда, наоборот, бросалась обниматься с попутчиками.

Успокоить дебоширку экипаж так и не смог. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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