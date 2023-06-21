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Происшествия

Новости часа: в атаке на объекты в Подмосковье участвовали 3 украинских БПЛА

Новости часа: в атаке на объекты в Подмосковье участвовали 3 украинских БПЛА

Киевские БПЛА попытались атаковать объекты в Московской области – Минобороны

В МО РФ заявили, что киевские БПЛА попытались атаковать объекты в Московской области

ВСУ выпустили 33 снаряда по Донецку

Два беспилотника упали в Наро-Фоминском городском округе

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В атаке на объекты в Подмосковье участвовали три украинских БПЛА самолетного типа. Это данные Минобороны РФ.

Более половины затопленных в Херсонской области домов освободились от воды. Об этом сообщает ТАСС.

"Московская электронная школа" поможет выпускникам подобрать вузы для поступления. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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