Два беспилотника упали в Наро-Фоминском городском округе

В Наро-Фоминском городском округе утром 21 июня упали два беспилотника. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, аппараты упали в районе поселка Калининец на подлете к одной из воинских частей в результате противодействия военных. Разрушений и пострадавших нет. Место падения беспилотников оцеплено. В данный момент там работают спецслужбы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.