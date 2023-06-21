08:15Происшествия
Два беспилотника упали в Наро-Фоминском городском округе
В Наро-Фоминском городском округе утром 21 июня упали два беспилотника. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
По его словам, аппараты упали в районе поселка Калининец на подлете к одной из воинских частей в результате противодействия военных. Разрушений и пострадавших нет. Место падения беспилотников оцеплено. В данный момент там работают спецслужбы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.