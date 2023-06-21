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Происшествия

Два беспилотника упали в Наро-Фоминском городском округе

Два беспилотника упали в Наро-Фоминском городском округе

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В Наро-Фоминском городском округе утром 21 июня упали два беспилотника. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, аппараты упали в районе поселка Калининец на подлете к одной из воинских частей в результате противодействия военных. Разрушений и пострадавших нет. Место падения беспилотников оцеплено. В данный момент там работают спецслужбы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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