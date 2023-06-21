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Четыре автобуса сгорели на парковке во Владивостоке

Четыре автобуса сгорели на парковке во Владивостоке

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Четыре автобуса сгорели на парковке автопарка во Владивостоке. Пожар вспыхнул рано утром 21 июня.

Первый автобус загорелся прямо перед выходом на линию. Пламя быстро перекинулось на соседние машины. Когда приехали пожарные, огонь распространился уже на территории 50 квадратных метров. Потушить его удалось спустя несколько часов.

Сотрудники предприятия успели отогнать остальной транспорт. Погибших и пострадавших нет. Теперь выясняют причины возгорания. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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