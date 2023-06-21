Пожар вспыхнул на заводе по изготовлению паллет в подмосковном Волоколамске

Сильный пожар начался в ночь на 21 июня в подмосковном Волоколамске. Там полыхал завод по изготовлению паллет.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, так как за несколько часов его площадь разрослась до 6 тысяч квадратных метров. Пламя перекинулось на продукцию, которая хранилась за пределами цехов. По одной из версий, причиной стало короткое замыкание.

На данный момент огонь удалось локализовать, но работа экстренных бригад продолжается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.