СК РФ сообщил об обстреле ВСУ водоканала в Донецке из французской артиллерийской установки

В Донецке следователи СК России осмотрели место попадания украинских снарядов по объектам водоканала. Сотрудники обследовали помещения и прилегающую территорию предприятия Донецкгорводоканал.

Эти объекты обстреляли военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ из французской установки. В ходе обстрела ранены четыре человека. СК возбудил уголовное дело по статье "Жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных методов и средств". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.