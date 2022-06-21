Трамваи семи маршрутов задерживаются на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы по техническим причинам задерживаются трамваи № 6, 10, 15, 21, 28, 30, 31. Об этом заявил столичный Дептранс.

Маршруты временно изменены. Водителей призвали быть внимательнее и следить за объявлениями.

