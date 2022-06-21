Украинские боевики продолжили обстреливать приграничные районы Курской и Брянской областей

Украинские боевики продолжают обстреливать приграничные районы Курской и Брянской областей. Под огнем оказываются пригороды Воронежа и Белгорода.

В некоторых регионах местные власти ввели желтый уровень террористической угрозы. Жителей учат отражать атаки экстремистов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

