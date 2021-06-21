В Ялтинском районе 22 и 23 июня объявили выходными из-за наводнения. Роспотребнадзор также запретил использовать пляжи в пострадавших районах.

Качество морской воды ухудшилось после потопа. Между тем вода продолжает прибывать в Ялту. Затоплены 10 жилых домов, некоторые полностью. Мэр города заявила, что путь к стоку частично преграждают старые троллейбусы.

Параллельно в Ялте и соседних городах измеряют уровень загрязнения почвы. Ищут следы тяжелых металлов, нефтепродуктов и химические вещества. Результаты исследований обещают озвучить 22 июня.

До вторника в Крым может прийти новый опасный циклон. В прогнозе МЧС сильные ливни. Группировку спасателей на месте усиливают. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.