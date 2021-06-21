Уголовное дело завели после ДТП с автобусом на Кубани

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с автобусами на Кубани. В аварии пострадали 15 детей и водитель. Об этом сообщают в главном управлении МВД по Краснодарскому краю.

Пострадавших отправили в больницу для осмотра. Состояние 8 детей оценивается как среднее, у них диагностированы ушибы. Тяжелых травм ни у кого нет.

Два автобуса, перевозивших детей в лагерь, столкнулись на трассе в Туапсинском районе. Причиной ДТП стал отказ тормозов. При этом автобусы проходили предрейсовый осмотр.



Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, неотвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.