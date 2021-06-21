В МВД назвали число пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани

Водитель и 15 детей пострадали в аварии на Кубани. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю. Пострадавших отправили в больницу для осмотра. Состояние 8 детей оценивается как среднее, у них диагностированы ушибы.

Два автобуса столкнулись на трассе Джубга – Сочи в Туапсинском районе. Один из автобусов загорелся. На место аварии прибыли спасатели и быстро потушили огонь. Причиной ДТП стал отказ тормозов. Всего в двух автобусах находились 62 ребенка, два водителя и двое сопровождающих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



