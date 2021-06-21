Движение на МКАД в районе Липецкой улицы ограничено из-за возгорания машины

Движение транспорта на МКАД в районе Липецкой улицы в сторону Варшавского шоссе ограничено из-за возгорания машины. Об этом сообщили в Дептрансе.

О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.