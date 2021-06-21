На Дмитровском шоссе сгорел грузовик

Грузовик сгорел на Дмитровском шоссе. Машина загорелась на 83-м километре МКАД. По словам очевидцев, автомобиль вспыхнул во время движения.

Никто не пострадал, водитель успел выпрыгнуть из салона. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.