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Новости

21 мая, 07:00

Происшествия

Новости регионов: пожар в Забайкалье едва не уничтожил кафе и АЗС

Новости регионов: пожар в Забайкалье едва не уничтожил кафе и АЗС

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В Забайкалье продолжают тушить крупный природный пожар. Огонь едва не уничтожил кафе и автозаправочную станцию около села Татаурово 20 мая. Дым затянул трассу Чита – Иркутск, из-за этого на дороге произошло несколько аварий. Возгорание тушат более 10 человек, привлечено несколько единиц спецтехники.

Мощный ливень вызвал наводнение в Казани. Подтопленными оказались целые улицы, на многих перекрестках сломались светофоры. В некоторых местах уровень воды поднялся настолько, что она попадала в салоны автобусов. По прогнозам синоптиков, ливни с грозой и градом, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в столице Татарстана и 21 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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