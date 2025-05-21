Новости регионов: пожар охватил три здания в Архангельской области

Спасатели тушат пожар в селе Емецк Архангельской области. Там загорелись двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения и хозяйственные постройки. По предварительным данным, пострадавших нет. Для подачи воды к месту ЧП, спасатели проложили магистральные линии от реки Емца. К этой минуте пожар локализован на площади в 800 квадратных метров.

Между тем в Хабаровске на городской набережной развернули 300-метровую георгиевскую ленту. Акцию провели в день окончания российско-китайского форума. Он стал местом общения ребят из молодежных общественных организаций, обмена опытом и новых планов по сотрудничеству между Хабаровским краем и КНР.

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