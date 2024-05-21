Уголовное дело возбудили из-за стрельбы на юге Москвы

Уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство") возбуждено из-за стрельбы на юге Москвы. В драке со стрельбой и поножовщиной участвовали около 15 человек. Трое из них задержаны, остальных ищут – в том числе, по камерам наблюдения. По предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия. Пострадали два человека, их госпитализировали с ножевыми ранениями. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

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