Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 21:15

Происшествия

Стрельба произошла на юге Москвы

Стрельба произошла на юге Москвы

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Конфликт со стрельбой произошел на юге Москвы. Предположительно, пострадали четверо. По словам очевидцев, в потасовке на Медынской улице участвовали около десятка человек. В какой-то момент прозвучало несколько выстрелов. После этого несколько стрелявших уехали на трех машинах, остальные разбежались.

Сейчас улица оцеплена, там работают экстренные службы, в том числе скорая. Информация о пострадавших уточняется. Участников конфликта ищут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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