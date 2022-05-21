Девушка пострадала в результате обстрела ВСУ – СЦКК

Девушка пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск Петровского района Донецка.

Белоруссия окажет помощь Турции в тушении лесных пожаров.

Три случая оспы обезьян зафиксированы в Берлине.

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