По меньшей мере девять человек погибли в массовом ДТП на границе между Узбекистаном и Киргизией.

У фуры, которая перевозила бульдозер, отказали тормоза. Грузовик на скорости врезался в здание КПП и протаранил больше десятка легковых автомобилей, которые стояли в очереди для пересечения границы.

По данным местных экстренных служб, все пострадавшие госпитализированы. Проводится расследование.

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