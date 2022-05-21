Крыша стадиона обрушилась во время футбольного матча в Казахстане. Кровля площадью 400 квадратных метров упала за воротами одной из команд. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что зрителям пришлось выбежать на беговую дорожку с трибун.

В городском департаменте ЧС сообщили, что инцидент произошел из-за сильного ветра. Жертв и пострадавших нет. Матч команд "Ордабасы" – "Аксу" приостановлен и будет перенесен.

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