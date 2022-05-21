Спасатели ликвидировали огонь на подстанции ЦАГИ в Жуковском

Сотрудники МЧС ликвидировали огонь на подстанции Центрального аэрогидродинамического института в Жуковском. Кадры утром выкладывали в Сеть очевидцы.

Видно, как клубы густого черного дыма поднимались в небо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

