Один человек погиб при взрыве кислородного баллона в Шымкенте

При взрыве кислородного баллона в казахстанском Шымкенте погиб сторож. ЧП произошло в здании межбольничной аптеки, оно полностью уничтожено.

Известно, что там производили физраствор. Аптека находилась вблизи роддома. После взрыва возник пожар. Сейчас его потушили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

