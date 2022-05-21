Пожар произошел в подмосковном Жуковском

В подмосковном Жуковском утром произошел пожар. Кадрами в Сети поделились очевидцы. В районе Центрального аэрогидродинамического института наблюдались клубы густого черного дыма.

Что именно загорелось неизвестно. Информации о пострадавших тоже пока нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

