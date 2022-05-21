Почти 9,5 тыс пьяных водителей остановили в Москве с начала года

С начала года в Москве автоинспекторы остановили почти 9,5 тысяч пьяных водителей. При этом около 600 человек ездили без прав.

Минувшей ночью в столице также ловили водителей, которые бурно провели пятницу. Автоинспекторы вышли в рейд вместе с нашей съемочной группой.

Задержали несколько человек под градусом, а один из автомобилистов уже попадался на пьяном вождении, ему грозит уголовная ответственность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

