Торнадо обрушилось на США

Разбушевалось торнадо в американском штате Мичиган. В результате один человек погиб, свыше 40 получили травмы. Местные власти назвали ущерб от стихии катастрофическим. Некоторые дома разнесло в щепки, как говорят в полиции, будто их никогда и не было.

Ветер повалил десятки деревьев, а те разорвали линии электропередачи. В итоге более 14 тысяч человек остались без электричества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.