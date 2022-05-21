Один человек погиб и порядка 40 пострадали от торнадо на западе Германии

Один человек погиб и по меньшей мере 40 пострадали от торнадо на западе Германии. Мощный ураган с корнем вырвал десятки деревьев, обшивка домов летала в воздухе, все это потом падало на людей и машины. Скорость ветра достигала 130 километров в час.

Движение транспорта все еще затруднено, спасатели пытаются расчистить дороги и просят людей не выходить из дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.