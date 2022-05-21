Крупный пожар парализовал работу аэропорта Женевы. Пламя вспыхнуло в строящемся центре для беженцев, который находится рядом. Очевидцы слышали взрыв. В здании хранились десятки баллонов с газом.

Уточняется, что горели изоляционные материалы на крыше центра, что стало причиной густого черного дыма. Аэропорт пришлось закрыть, многие рейсы были отложены, а порядка десяти самолетов перенаправили в другие аэропорты. К этой минуте график уже пришел в норму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





