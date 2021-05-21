Число пострадавших при ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом увеличилось до 8

Количество пострадавших под Таганрогом при ЧП на очистных сооружениях увеличилось до 8. Кроме того, погибли 10 рабочих.

По данным информационных агентств, пятеро находятся в реанимации, а еще несколько человек остаются в коллекторе.

Бригада работала на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовке, когда в системе, предположительно, произошел выброс метана.

На месте находятся МЧС, следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.