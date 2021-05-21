Мэр Таганрога заявил о десяти погибших при ЧП на очистных сооружениях

Десять рабочих погибли в результате ЧП во время очистки коллектора в Ростовской области. Об этом сообщил мэр Таганрога Андрей Лисицкий.

"Количество погибших увеличилось до 10 человек, восемь человек в больнице, пятеро из них в реанимации, трое человек – в состоянии средней степени тяжести", – уточнил он.

В пресс-службе правительства региона заявили, что рабочие пострадали из-за выброса метана.

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности на производстве.