На Бакинской улице после столкновения с фурой загорелась бетономешалка

На Бакинской улице бетономешалка врезалась в фуру и загорелась. Авария произошла на светофоре.

Сейчас пожар потушен. На месте работает полиция. Движение на Бакинской улице частично ограничено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.