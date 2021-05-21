Новости России: полиция проверит информацию о школьнице с пистолетом в гимназии Челябинска

В Челябинске полиция проверяет информацию о школьнице, которая принесла в гимназию пистолет. По словам очевидцев, ученица с оружием спокойно прошла через металлодетектор, установленный на входе. Он просто не работал. Об опасном предмете сообщили своим родителям одноклассники девочки. В гимназию сразу приехали спецслужбы. Местные СМИ пишут, что полиция уже нашла пневматический пистолет. А сама школьница якобы рассказала, что выпросила оружие у охранника гимназии, чтобы сделать эффектное селфи.

В Татарстане нашли чемодан с бриллиантами, которые были похищены во время чемпионата Европы. Как выяснилось, украшения украл гражданин Колумбии при погрузке драгоценностей на Казанской ярмарке. Сумма похищенного превысила 160 миллионов рублей. Преступника вычислили после изучения записи камер наблюдения. Нашли его в Аргентине и экстрадировали в Россию. Похититель рассказал, что зарыл украденные бриллианты где-то в лесополосе. Пришлось с металлоискателем исследовать большую территорию, ценную пропажу удалось отыскать.

В Кировском районе Санкт-Петербурга из-под земли забил фонтан. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях. Аварийным службам пришлось перекрывать трубопровод. Специалисты рассказали, что прорыв произошел из-за серьезного технологического нарушения. Его обнаружили при подготовке труб к новому отопительному сезону.



В Тюмени продолжают бороться с лесными пожарами. Работают уже более тысячи человек и около 160 единиц наземной техники. Есть и поддержка с воздуха. Самолет-танкер Ил-76 сбрасывает на горящие леса сразу по несколько тонн воды. Решают вопрос о переброске дополнительных сил, так как от погоды помощи ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, сильных дождей до конца мая в регионе не будет.

Трогательный ролик в TikTok от удмуртских пожарных взорвал социальную сеть. За считанные дни видео собрало 2,5 миллиона просмотров. Несколько дней спасатели тушили пожары на тридцатиградусной жаре в полном обмундировании. Местные жители помогали уставшим сотрудникам, чем могли.