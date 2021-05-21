Несколько домов в Подмосковье остались без света из-за аварии на подстанции

В подмосковной Лобне в нескольких домах в Свободном проезде пропал свет после короткого замыкания на подстанции.

В Минэнерго подтвердили, что без электричества остались четыре дома. Здания временно подключили к генератору. Пока жильцам нельзя пользоваться техникой, потребляющей много энергии – стиральные машинки, духовки, нагреватели воды. Также отключены лифты.

Ранее люди также жаловались на сбои в подаче воды. Работы по восстановлению электроснабжения не прекращались всю ночь. Свет уже появился в одном из домов. Полностью завершить работы планируют этим утром. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.