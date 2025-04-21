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Новости

21 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: проснулся камчатский вулкан Ключевская сопка

Новости регионов: проснулся камчатский вулкан Ключевская сопка

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Пожар произошел на севере Москвы

Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке. Он находится примерно в 30 километрах от ближайшего поселка Ключи, где проживает около 4,5 тысячи человек. В настоящее время специалисты внимательно следят за активностью вулкана и уверяют, что пока угрозы для населения нет.

Тем временем в Ростовской области борются с крупным природным пожаром на Соленом озере. Местные жители жалуются, что от дыма становится трудно дышать. Спасатели тушат огонь уже несколько часов, в борьбе с пожаром задействовано шесть машин. По предварительным данным, огонь начал распространяться в результате возгорания сухой травы и камыша.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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