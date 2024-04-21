Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 19:30

Происшествия

Новости мира: спортивная машина въехала в толпу зрителей во время гонок на Шри-Ланке

Новости мира: спортивная машина въехала в толпу зрителей во время гонок на Шри-Ланке

Новости мира: жители Парижа организовали демонстрацию в поддержку Палестины

Дерево упало на парковку во дворе жилого дома на Войковской улице

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 18-м километре МКАД

Новости регионов: такси врезалось в припаркованную фуру в Мытищах

Новости мира: поезд врезался в грузовик в Турции

Третьего фигуранта дела об убийстве московского мотоциклиста могут арестовать 22 апреля

Новости мира: диспетчерская вышка загорелась в канадском аэропорту Гуз-Бэй

Новости регионов: микроавтобус столкнулся с попутным грузовиком в Подмосковье

Новости мира: судно потерпело крушение на реке Мпоко в ЦАР

На Шри-Ланке во время гонок по бездорожью спортивная машина въехала в толпу зрителей. Погибли семь человек, пострадали больше 20 граждан. Некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Париже организовали демонстрацию в поддержку Палестины. Люди прошли по центру города, выступая против расизма и исламофобии. Участники митинга размахивали флагами и несли плакаты с лозунгами, в том числе против полицейского произвола.

В одной из американских школ случился скандал из-за того, что некоторые ученики одеваются в животных и начинают облизывать и кусать одноклассников. Такое явление стало распространяться среди подростков.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика