Новости мира: спортивная машина въехала в толпу зрителей во время гонок на Шри-Ланке

На Шри-Ланке во время гонок по бездорожью спортивная машина въехала в толпу зрителей. Погибли семь человек, пострадали больше 20 граждан. Некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Париже организовали демонстрацию в поддержку Палестины. Люди прошли по центру города, выступая против расизма и исламофобии. Участники митинга размахивали флагами и несли плакаты с лозунгами, в том числе против полицейского произвола.

В одной из американских школ случился скандал из-за того, что некоторые ученики одеваются в животных и начинают облизывать и кусать одноклассников. Такое явление стало распространяться среди подростков.

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