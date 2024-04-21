21 апреля, 12:30Происшествия
Новости мира: поезд врезался в грузовик в Турции
В Турции поезд врезался в фуру на железнодорожном переезде. Большегруз ожидал открытия шлагбаума, но при этом стоял прямо на рельсах. В результате пассажирский состав снес заднюю часть грузовика.
Тем временем в американском штате Теннесси 2 человека погибли, еще 12 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке. ЧП произошло неподалеку от одного из парков в городе Мемфис, где проходил уличный праздник, на котором собрались порядка 300 человек. Как минимум двое открыли стрельбу. Задержать их пока не удалось.
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