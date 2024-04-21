Третьего фигуранта дела об убийстве московского мотоциклиста могут арестовать 22 апреля

Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля рассмотрит ходатайство об аресте третьего фигуранта дела об убийстве мотоциклиста. Также ранее суд продлил задержание отца и дяди подозреваемого в убийстве на 72 часа.

По данным Следственного комитета, Шахина Аббасова задержали в пятницу, 19 апреля, в Ростовской области вместе с двумя соучастниками. Их обвиняют в убийстве мотоциклиста Кирилла Ковалева из-за неправильной парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.