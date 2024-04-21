21 апреля, 11:15Происшествия
Третьего фигуранта дела об убийстве московского мотоциклиста могут арестовать 22 апреля
Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля рассмотрит ходатайство об аресте третьего фигуранта дела об убийстве мотоциклиста. Также ранее суд продлил задержание отца и дяди подозреваемого в убийстве на 72 часа.
По данным Следственного комитета, Шахина Аббасова задержали в пятницу, 19 апреля, в Ростовской области вместе с двумя соучастниками. Их обвиняют в убийстве мотоциклиста Кирилла Ковалева из-за неправильной парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.