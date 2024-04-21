Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 11:15

Происшествия

Третьего фигуранта дела об убийстве московского мотоциклиста могут арестовать 22 апреля

Третьего фигуранта дела об убийстве московского мотоциклиста могут арестовать 22 апреля

Новости мира: диспетчерская вышка загорелась в канадском аэропорту Гуз-Бэй

Новости регионов: микроавтобус столкнулся с попутным грузовиком в Подмосковье

Новости мира: судно потерпело крушение на реке Мпоко в ЦАР

Суд Москвы 22 апреля рассмотрит арест фигурантов дела об убийстве из-за парковки

Число пострадавших в ДТП в Подмосковье увеличилось до 15

Суд рассмотрит вопрос об аресте фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки

Суд в Москве изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве москвича из-за парковки

Новости мира: сильный ураган снес минарет мечети в Турции

Суд изберет меру пресечения подозреваемому в нападении на байкера в Москве

Замоскворецкий суд Москвы 22 апреля рассмотрит ходатайство об аресте третьего фигуранта дела об убийстве мотоциклиста. Также ранее суд продлил задержание отца и дяди подозреваемого в убийстве на 72 часа.

По данным Следственного комитета, Шахина Аббасова задержали в пятницу, 19 апреля, в Ростовской области вместе с двумя соучастниками. Их обвиняют в убийстве мотоциклиста Кирилла Ковалева из-за неправильной парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика