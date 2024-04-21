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21 апреля, 09:30

Происшествия

Новости мира: судно потерпело крушение на реке Мпоко в ЦАР

Новости мира: судно потерпело крушение на реке Мпоко в ЦАР

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По меньшей мере 60 человек погибли при крушении судна на реке Мпоко в Центрально-Африканской Республике. В момент ЧП на корабле находились около 300 человек. На данный момент удалось спасти около 100. Власти считают, что судно взяло слишком много пассажиров и не выдержало такого веса.

Тем временем повстанцы Народных сил обороны Мьянмы напали из засады на колонну военных. В результате атаки убиты 10 солдат, более 40 взяты в плен. В стране не утихает гражданский конфликт между военным правительством, пришедшим к власти в результате госпереворота 3 года назад, и оппозицией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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