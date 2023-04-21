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Новости

21 апреля, 17:15

Происшествия

Новости часа: полицейские задержали самокатчика, сбившего четырехлетнюю девочку в Вешняках

Новости часа: полицейские задержали самокатчика, сбившего четырехлетнюю девочку в Вешняках

Полицейские задержали самокатчика, сбившего четырехлетнюю девочку в Вешняках

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полиция задержала молодого человека, сбившего на электросамокате девочку в Вешняках. Это сообщение МВД.

Прокуратура проводит профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров в Подмосковье. Об этом заявили в ведомстве.

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