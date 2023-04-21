Новости часа: полицейские задержали самокатчика, сбившего четырехлетнюю девочку в Вешняках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полиция задержала молодого человека, сбившего на электросамокате девочку в Вешняках. Это сообщение МВД.

Прокуратура проводит профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров в Подмосковье. Об этом заявили в ведомстве.

Спрос на туры в Крым на майские праздники за год вырос на 15%. Это данные РСТ.